Инфекционист: россияне мешают выйти на плато по коронавирусу
Выход на плато по COVID-19 оттягивают конкретные люди, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.
По его словам, успешно бороться с коронавирусом нельзя без соблюдения санитарных и противоэпидемиологических требований. Для разрешения ситуации Викулов предложил комплексный подход: активней разъяснять населению важность всех предпринимаемых мер и, возможно, увеличить суммы штрафов.
Эксперт подчеркнул значение разумного использования средств индивидуальной защиты с учетом ситуации. Например, должен быть продуманный алгоритм действий для ношения медицинских перчаток. «Например, заходит в банк и голыми руками трогает кнопки банкоматов, которые могут быть загрязнены даже вне пандемии», – подчеркнул Викулов.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что Россия скоро выйдет на плато по коронавирусу и останется на нем довольно долго.
Он отметил, что скорость достижения пика зависит от того, насколько ответственно люди соблюдают правила профилактики. «Как показывают опросы, примерно половина людей относятся сдержанно к этим правилам, поэтому рост продолжается», — заявил ученый.
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