Вредят сами себе. Вирусолог перечислил главные ошибки при лечении COVID-19
Не стоит ругать врачей, так как чаще всего ошибаются сами пациенты, когда пытаются заниматься самолечением, заявил в эфире НСН врач-инфекционист.
При легкой форме коронавируса не нужно мешать организму самому побороть инфекцию, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор рассказал, что его знакомому без тяжелых провлений вируса назначили «лошадиные дозы антибиотиков» и противомалярийный препарат, но пациенту «хватило сил отбиться» и восстановиться не благодаря, а вопреки лечению.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал в эфире НСН не нападать на врачей, так как это разрушит систему здравоохранения.
«Не надо говорить про ошибки врачей, надо обсуждать, что неправильно делает сам пациент при диагностике лечения инфекции. А если делать акцент на то, что врачи совершают ошибки, тогда мы критикуем систему, которая и так работает в напряжении. Мы хотим загнать всех врачей, чтобы они начали увольняться? А кто тогда будет оказывать помощь?», - сказал он.
Вирусолог отметил, что большинство ошибок при диагностике лечения COVID-19 допускают вовсе не врачи, а сами больные, занимающиеся самолечением.
«Есть недочеты в работе врачей и недоработка с рекомендациями. Но есть и ошибки самих пациентов, которые они допускают ещё до обращения ко врачу. Когда люди сами себе назначают антибактериальную терапию, антикоагулянты, сами себе снижают иммунитет, это приводит к массе нежелательных побочных эффектов. Если человек не обращается вовремя за медпомощью, то теряется драгоценное время, заболевание прогрессирует. Чтобы этого не было, каждый должен заниматься своим делом», - отметил собеседник НСН.
Викулов считает, что самолечение фактически поощряют аптеки, так как зарабатывают на продаже лекарств.
«Когда люди пренебрегают консультациями врачей, а аптеки поощряют это, продавая лекарства без рецепта, возникает множество проблем. Сейчас, например, антибиотики работают, а потом они могут быть неэффективными из-за нерационального применения. Тогда лечение станет многократно дороже», - предупредил вирусолог.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН раскрыла простой способ не заболеть коронавирусом без вакцины. По ее словам, для этого нужно избегать стресса, ненормированного графика работы, правильно питаться и заниматься спортом на свежем воздухе. Кроме того, желательно не иметь вредных привычек. В таком случае иммунная система будет устойчива к любым вирусам.
За минувшие сутки в России выявили 20 582 новых случая заражения COVID-19. Это рекордный показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных в стране с достигло 1 733 440 человек.
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