Вредят сами себе. Вирусолог перечислил главные ошибки при лечении COVID-19

При легкой форме коронавируса не нужно мешать организму самому побороть инфекцию, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор рассказал, что его знакомому без тяжелых провлений вируса назначили «лошадиные дозы антибиотиков» и противомалярийный препарат, но пациенту «хватило сил отбиться» и восстановиться не благодаря, а вопреки лечению.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов призвал в эфире НСН не нападать на врачей, так как это разрушит систему здравоохранения.

«Не надо говорить про ошибки врачей, надо обсуждать, что неправильно делает сам пациент при диагностике лечения инфекции. А если делать акцент на то, что врачи совершают ошибки, тогда мы критикуем систему, которая и так работает в напряжении. Мы хотим загнать всех врачей, чтобы они начали увольняться? А кто тогда будет оказывать помощь?», - сказал он.