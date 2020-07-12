Вирусолог из Гонконга бежала в США, чтобы раскрыть «правду о коронавирусе»

Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, бежавшая в США, заявила, что в Китае власти замалчивали факты о коронавирусе, пока он не начал стремительно распространяться. Об этом женщина рассказала в своем интервью американскому телеканалу Fox News. Она заявила, что бежала в США, чтобы «сказать правду о COVID-19».

По словам Ли-Мэн Янь, она в числе первых ученых начала изучение нового коронавируса в конце декабря 2019 года. Она получила задание от своего руководителя, консультанта во Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна, исследовать выборку случаев заболевания, похожих на SARS, отмечает Газета.ru.

Ли-Мэн Янь заявила, что 31 декабря 2019 года ее друг, который работает в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний, рассказал, что новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку, сообщает RT.

Вирусолог отметила, что непосредственный начальник, узнав от нее такую информацию, проигнорировал эти сведения, а позднее рекомендовал «молчать и быть осторожной» насчет исследований коронавируса.