Вирусолог из Гонконга бежала в США, чтобы раскрыть «правду о коронавирусе»
Вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь, бежавшая в США, заявила, что в Китае власти замалчивали факты о коронавирусе, пока он не начал стремительно распространяться. Об этом женщина рассказала в своем интервью американскому телеканалу Fox News. Она заявила, что бежала в США, чтобы «сказать правду о COVID-19».
По словам Ли-Мэн Янь, она в числе первых ученых начала изучение нового коронавируса в конце декабря 2019 года. Она получила задание от своего руководителя, консультанта во Всемирной организации здравоохранения доктора Лео Пуна, исследовать выборку случаев заболевания, похожих на SARS, отмечает Газета.ru.
Ли-Мэн Янь заявила, что 31 декабря 2019 года ее друг, который работает в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний, рассказал, что новый коронавирус способен передаваться от человека к человеку, сообщает RT.
Вирусолог отметила, что непосредственный начальник, узнав от нее такую информацию, проигнорировал эти сведения, а позднее рекомендовал «молчать и быть осторожной» насчет исследований коронавируса.
Как заявила Ли-Мэн Янь, профессор Малик Пейрис, соруководитель референтной лаборатории ВОЗ, «знал о ситуации, но ничего не предпринял».
В Fox News сообщили, что в ВОЗ отрицают факт работы названных женщиной людей непосредственно на организацию. А в посольстве Китая в США - не знают о Ли-Мэн Янь. По данным «Гонконгской школы здравоохранения», Ли-Мэн Янь «больше не является работником университета», пишут «Известия».
В мае Пекин попросил Вашингтон прекратить бездоказательные обвинения Китая в замалчивании данных о распространении коронавируса.
Об этом заявлял президент США Дональд Трамп. Госсекретарь страны Майк Помпео утверждал, что США обладают достаточными доказательствами того, что Коммунистическая партия Китая «делала всё, чтобы скрыть ситуацию с распространением коронавируса».
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил об искусственной природе коронавируса нового типа и назвал США страной его создания.
«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.
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