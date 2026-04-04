СМИ: В Кувейте упал подбитый Ираном штурмовик А-10 США

В Кувейте упал пораженный Ираном американский штурмовик А-10. Об этом сообщает телеканал NBС.

По данным источника, судно смогло долететь до воздушного пространства Кувейта, где пилот катапультировался, после чего А-10 разбился.

В Иране попросили РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

До этого издание «New York Times» писало о падении штурмовика в районе Персидского залива. Сообщалось, что пилоту удалось спастись. Позже в армии Ирана подтвердили информацию о ликвидации американского самолета.

Телеканал передавал, что таким образом ИРИ сбила два самолета F-15 и A-10 США, а также поразила два вертолета Black Hawk. Отмечается, что это произошло менее чем через 48 часов после того, как американский президент Дональд Трамп заявил в обращении к нации якобы о полном разгроме Ирана.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Пентагон отправил в Иран спецназ для спасения второго летчика американского истребителя F-15, сбитого 3 апреля.

ФОТО: ТАСС / Марина Лысцева
