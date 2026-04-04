СМИ: Богатые китайцы уезжают в Зимбабве
Богатые граждане Китая покупают элитное жилье в столице Зимбабве Хараре. Об этом сообщает издание «Bloomberg».
По данным источника, спрос на дома стоимостью $500 тысяч – $2 млн в Хайлендс и Борроудейл-Брук вырос. Отмечается, что китайские богачи массово покупают элитную недвижимость в Хараре, делая город новым центром притяжения для их капитала.
Известно, что агентства нанимают сотрудников, знающих китайский язык. Уточняется, что сделкам часто сопутствуют наличные расчеты, что усиливает позиции покупателей.
Однако издание пишет, что местные жители недовольны перестройкой исторических домов из-за влияния китайских компаний в литии, энергетике и инфраструктуре.
Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН рассказал, что в 2025 году туроператоры видели взрывной рост спроса на поездки в Японию, Китай и Вьетнам, и в 2026-м тенденция будет продолжаться.
