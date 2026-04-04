Папу Римского возмутили слова Хегсета о сражении США в Иране «за Иисуса»

Папа Римский Лев XIV возмутился словами главы Пентагона Пита Хегсета, который сравнил конфликт США и Ирана с битвой «во имя Иисуса Христа». Об этом священнослужитель заявил во время проповеди в преддверии Пасхи.

В Иране попросили РФ заблокировать резолюцию СБ ООН по Ормузскому проливу

Папа Римский подчеркнул, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа. По словам понтифика, христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».

До этого Пит Хегсет призвал американский народ молиться о победе и безопасности ВС США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН заявил, что пока нет никаких подвижек к тому, что США и ИРИ готовы на перемирие или окончание войны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПентагонПапа РимскийСШАИранКонфликт

Горячие новости

Все новости

партнеры