Папу Римского возмутили слова Хегсета о сражении США в Иране «за Иисуса»
Папа Римский Лев XIV возмутился словами главы Пентагона Пита Хегсета, который сравнил конфликт США и Ирана с битвой «во имя Иисуса Христа». Об этом священнослужитель заявил во время проповеди в преддверии Пасхи.
Папа Римский подчеркнул, что военное господство чуждо пути Иисуса Христа. По словам понтифика, христианская миссия нередко «искажается стремлением к господству».
До этого Пит Хегсет призвал американский народ молиться о победе и безопасности ВС США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в интервью НСН заявил, что пока нет никаких подвижек к тому, что США и ИРИ готовы на перемирие или окончание войны.
