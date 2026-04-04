В Иране при обстреле АЭС «Бушер» погиб сотрудник

Кроме того, из-за взрывной волны и осколков было повреждено одно из вспомогательных зданий АЭС. При этом отмечается, что основные части электростанции не пострадали, процесс эксплуатации не был нарушен.

В ОАЭИ заявили, что это уже четвертая атака на АЭС «Бушер» после обострения конфликта в конце февраля. В организации предупредили, что в связи с тем, что атомная электростанция находится в эксплуатации и содержит значительное число радиоактивных материалов, любое серьезное повреждение может привести к крупной ядерной аварии с широкими и необратимыми последствиями для региона.

Ранее в Пентагоне сообщили, что в ходе операции против Ирана пострадали минимум 365 военных США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».