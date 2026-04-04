МО: За сутки силы ПВО сбили 308 БПЛА ВСУ
4 апреля 202612:53
За сутки российские силы ПВО ликвидировали 308 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что ПВО удалось сбить шесть авиационных бомб ВСУ и крылатую ракету «Фламинго».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Сумской области российский истребитель Су-34 ликвидировал взвод ВСУ в подземном бункере.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов