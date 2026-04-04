В жилом доме в Санкт-Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге на пятом этаже одного из многоквартирных домов на Красносельском шоссе произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

О ЧП стало известно утром 4 апреля. Жители дома рассказали, что ударной волной в здании выбило стекла и двери.

Согласно предварительной информации, причиной взрыва в многоэтажке могла стать детонация наполнителя страйкбольной гранаты. Telegram-канал «78 | НОВОСТИ» передавал, что один из жителей дома самостоятельно изготавливал игровое оружие.

По данным источника, детонация произошла во время эксперимента мужчины с боеприпасом. Известно, что хозяина квартиры, в которой случилось ЧП, увезли в реанимацию с различными травмами. Его супруга, которая также находилась в квартире, не пострадала.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при взрыве в доме в Севастополе выгорели десять квартир.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
