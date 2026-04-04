В МИД РФ объявили о шансе навести порядок в ООН
Выборы нового генсекретаря ООН позволят навести порядок во всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента международных организаций МИД России Кирилла Логвинова.
Он заметил, что это событие было запрограммировано уже давно, несмотря на напряженность в мировой политике. По словам Логвинова, процесс отбора главы ООН является ключевым внешнеполитическим событием года.
Дипломат добавил, что для мирового сообщества результат выборов будет иметь критическое значение. Он считает, что ООН следует избавиться от влияния Запада, чтобы выполнять свою роль в соответствии с Уставом.
Ранее Кирилл Логвинов подчеркнул, что Россия настаивает на реформировании Секретариата ООН, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
