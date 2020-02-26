Вирусолог: Италию жалко, но ехать туда - неразумно

Италия, при этом, является одним из самых популярных европейских направлений среди российских туристов. Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с Роспотребнадзором и настоятельно рекомендовал соотечественникам отложить поездки в эту страну.

«Входить в дом, где идет пожар – неразумно. Здесь всякие экономические соображения теряют смысл, потому что вопрос идет о жизни и смерти. Очень большая смертность при данном заболевании, и неясно, как дальше она пойдет. Италии, при всей моей любви к этой стране, можно только посочувствовать. Они немножко опоздали с карантинными мерами, туристом я туда ехать бы не стал», - сказал ученый.

В то же время собеседник НСН выразил надежду, что COVID-2019 не нанесет столько же вреда, сколько самые страшные эпидемии в истории человечества.

«Если наблюдать весь ход коронавирусный, я бы не сказал, что он катастрофично пугающий, как были раньше моровые инфекции: чума, оспа, холера. Грипп появился как моровая болезнь 100 лет назад, когда бушевала "Испанка" – тогда погибли до 100 миллионов человек, в основном молодых людей. Я надеюсь, что время другое, есть опыт у человечества в борьбе с инфекциями, поэтому до такого не дойдет», - заключил специалист.

Отметим, что накануне в Еврокомиссии отметили, что в связи с распространением коронавируса страны, входящие в Шенгенское соглашение, имеют право восстановить пограничный контроль и отменить свободное передвижение людей и транспорта.

