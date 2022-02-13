Вирусолог Чумаков рассказал о потенциальной опасности назальной вакцины
Назальная вакцина оказывается в организме человека через каналы, расположенные близко к мозгу человека, из-за чего возникает опасность того, что препарат заденет жизненно важные органы. Об этом заявил вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков журналистке Ольге Копыловой на YouTube-канале «Посоветуйте, доктор!»
«Нос связан с мозгом обонятельным нервом очень близко, и поэтому все медикаменты, <...> которые люди предполагают давать через нос, проходят очень большую оценку безопасности. <...> Они [назальные вакцины] могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными. Это не так просто, как кажется», — рассказал Чумаков.
Ученый подчеркнул, что вакцина, которую вводят внутримышечно, не повлияет на жизненно важные органы.
При этом вирусолог считает, что с назальная вакцина формирует мукозальный (местный) иммунитет, когда антиген оказывается в организме «в правильном месте» - в лимфотических узлах.
Ранее в пресс-службе Минздрава РФ заявили, что назальная вакцина от COVID-19, разработанная Центром имени Гамалеи, после завершения клинических исследований и регистрации будет использоваться для ревакцинации граждан.
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