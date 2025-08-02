Украинские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром... БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы», - указал губернатор.

Для обеспечения безопасности граждан в регионе ввели временные ограничения работы мобильного интернета. Кроме того, ограничены прием и отправка самолетов в самарском аэропорту «Курумоч».

Ранее в Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА, в результате в Красносулинском районе региона погиб человек.

