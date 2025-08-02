В Ростовской области один человек погиб при массированной атаке БПЛА

Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области, есть погибший. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

По словам врио губернатора, БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Верхнедонском районах.

«В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен... Скончался сотрудник, который охранял объект», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Воронежской и Белгородской областями нейтрализовали 18 беспилотников ВСУ самолетного типа.

