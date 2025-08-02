В Ростовской области один человек погиб при массированной атаке БПЛА
Массированную атаку беспилотников отразили в Ростовской области, есть погибший. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
По словам врио губернатора, БПЛА уничтожили в Каменске-Шахтинском и Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском, Верхнедонском районах.
«В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, огонь потушен... Скончался сотрудник, который охранял объект», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что над акваторией Азовского моря, Краснодарским краем, Воронежской и Белгородской областями нейтрализовали 18 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru