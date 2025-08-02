Рублев вышел в четвертый круг теннисного турнира «Мастерс» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в канадском Торонто.

Спортсмен одержал победу в матче третьего круга над итальянцем Лоренцо Сонего. Россиянин обыграл соперника со счетом 5:7, 6:4, 6:3.

В четвертом круге 27-летний Рублев проведет матч с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной.

Ранее россиянин Карен Хачанов вышел в следующий этап турнира в Торонто, обыграв в третьем круге американца Эмилио Наву.

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ФОТО: РИА Новости
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