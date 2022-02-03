Вирусолог: Большинство подростков переносят вакцинацию «Спутником М» бессимптомно
В отдельных случаях возможно повышение температуры и плохое самочувствие, отметил Анатолий Альштейн.
Большинство подростков переносят вакцинацию «Спутником М» без симптомов, развитие иммунитета к коронавирусу происходит через две-три недели после ввода первого компонента, заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Педиатр-инфекционист Александра Гринева отмечала, что вакцинация препаратом «Спутник М» может вызвать у подростков повышение температуры, недомогание, боль в мышцах и заложенность носа. По ее словам, на месте укола также может появиться зуд.
«Большинство переносят вакцинацию очень легко, даже без всяких симптомов. Возможно какое-то повышение температуры и плохое самочувствие в течение одного дня. Но прививки для подростков только начались», - сказал Альштейн.
Вирусолог также отметил, что после вакцинации иммунитет у подростков начинает формироваться примерно через две недели.
«После первой инъекции развитие иммунитета происходит через две-три недели, после второй инъекции еще через пару недель. Еще точно не изучено, сколько держится иммунитет от прививки у подростков. Но если ориентироваться на взрослых, то это примерно полгода», - резюмировал Альштейн.
В Москве 31 января началась вакцинация подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17. Вакцина «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые следует вводить с интервалом в 21 день. Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что подростковая вакцина эффективна для защиты и дает хорошее образование антител.
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