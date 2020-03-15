Вируса нет. В Москве выписали более 50 человек после карантина по COVID-19

Проценко отметил, что в карантин были отправлены люди, которые контактировали с больными COVID-19 или вернувшиеся с легкими симптомами ОРВИ из неблагополучных по коронавирусу стран, дополняет RT.

По данным гравврача, всего в медучреждении лечатся 312 пациентов, у 17 диагностирован коронавирус. Ни у кого из больных COVID-19 не отмечено критического состояния.

Напомним, в России количество инфицированных коронавирусом достигло 59.

Ранее завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему при коронавирусе чаще умирают пожилые люди.

«Если говорить о стариках, то они попадают сразу в несколько групп риска. Во-первых, возраст. И это тоже разные категории. Во-вторых, у большинства пожилых есть лишний вес. Многие принимают препараты от сахарного диабета. В третьих, их одолевают и сердечно-сосудистые заболевания, и легочные, возрастной иммунодефицит. Поэтому пожилые люди входят в основную группу риска. Тем более, население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что еще 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас – вполне активный возраст», - заявил эксперт.

