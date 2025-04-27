Рубио: Эта неделя будет иметь критическое значение для украинского урегулирования

По словам Рубио, будущая неделя станет критически важной и потребует принятия решения о том, стоит ли США продолжать участие в этом начинании или же стоит сосредоточиться на других проблемах, которые могут быть не менее, а в некоторых случаях и более значимыми.

Рубио добавил, что есть основания для оптимизма, но при этом важно сохранять реализм. «Мы близки, но в недостаточной степени», - сказал Рубио.

Ранее Рубио сообщил, что США не вводят новые санкции против РФ, чтобы не помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».