Рубио: Эта неделя будет иметь критическое значение для украинского урегулирования
Будущая неделя будет иметь критически важное значение для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.
По словам Рубио, будущая неделя станет критически важной и потребует принятия решения о том, стоит ли США продолжать участие в этом начинании или же стоит сосредоточиться на других проблемах, которые могут быть не менее, а в некоторых случаях и более значимыми.
Рубио добавил, что есть основания для оптимизма, но при этом важно сохранять реализм. «Мы близки, но в недостаточной степени», - сказал Рубио.
Ранее Рубио сообщил, что США не вводят новые санкции против РФ, чтобы не помешать переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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