Артём Дзюба забил 239-й гол в карьере

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба в матче 26-го тура Российской премьер-лиги забил гол в ворота подмосковных «Химок», ставший 239-м в его карьере.

Артём Дзюба забил 237-й гол в карьере, обновив рекорд

Еще один мяч в составе «Акрона» на 67-й минуте забил защитник Жоау Эсковал. У «Химок» отличился Лукас Вера, реализовавший пенальти на 29-й минуте, а на 24-й минуте защитник «Акрона» Константин Савичев оформил автогол.

Дзюба давно вышел на первое место по количеству забитых мячей среди российских футболистов, обойдя завершившего карьеру Александра Кержакова, на счету которого было 233 гола.

После 26 туров «Акрон» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков, а «Химки» с 24 баллами располагаются на 12-й строчке. В следующем туре 2 мая «Акрон» примет махачкалинское «Динамо», а 4 мая «Химки» сыграют дома против «Ростова».

Ранее Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России по футболу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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