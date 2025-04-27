Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 36

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас на юге страны возросло до 36. Об этом сообщают РИА Новости.

Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 28

«На данный момент погибли 36 человек», - приводит агентство слова члена медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммада Джамалиана.

Число пострадавших не уточняется, но ранее сообщалось о более чем 1205 пострадавших.

Ранее Ибрагим Резаи, официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике, заявил, что инцидент в порту не связан с оборонной отраслью страны.

26 апреля в Иране в порту вблизи города Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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