Рубио: США не вводят новые санкции против РФ, чтобы не помешать переговорам

США не расширяют санкции в отношении РФ, чтобы не помешать мирному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио телеканалу NBC News.

Трамп ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю

По словам Рубио, США все еще надеются на успех дипломатических усилий, которые могут способствовать сближению двух сторон.

«Когда начинают вводиться санкции, это может привести к затягиванию конфликта еще на два года», - сказал Рубио, добавив, что такого развития событий США бы не хотели.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю, напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
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