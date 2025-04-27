Рубио: США не вводят новые санкции против РФ, чтобы не помешать переговорам

По словам Рубио, США все еще надеются на успех дипломатических усилий, которые могут способствовать сближению двух сторон.

«Когда начинают вводиться санкции, это может привести к затягиванию конфликта еще на два года», - сказал Рубио, добавив, что такого развития событий США бы не хотели.

25 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ответит на вопрос о санкциях против РФ через неделю, напоминает НСН.



