Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине

На заявление журналиста о том, что Россия якобы не готова пойти на уступки, Лавров однозначно возразил, отметив, что это не соответствует действительности. Министр подчеркнул, что неоднократно выражал готовность искать баланс интересов как в вопросах, связанных с Украиной, так и в рамках стратегического диалога с США.

Ранее Лавров сообщил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, передаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».





