Лавров опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг, что российская сторона не готова ни на какие уступки по Украине. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу CBS.
На заявление журналиста о том, что Россия якобы не готова пойти на уступки, Лавров однозначно возразил, отметив, что это не соответствует действительности. Министр подчеркнул, что неоднократно выражал готовность искать баланс интересов как в вопросах, связанных с Украиной, так и в рамках стратегического диалога с США.
Ранее Лавров сообщил, что Россия не получала предложений о переходе Запорожской АЭС под совместное управление США и Украины, передаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
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