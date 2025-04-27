Умер народный артист Фидан Гафаров
В возрасте 77 лет умер народный артист России Фидан Гафаров. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Хабиров заявил, что смерть Фидана Сафича стала тяжелой утратой как для него лично, так и для всей республики.
Фидан Гафаров появился на свет в 1947 году в Башкирии. В 1965 году он стал студентом Уфимского училища искусств, а уже через два года, в 1967-м, дебютировал на сцене Башкирского драматического театра в Уфе, присоединившись к его труппе. За многолетнюю театральную карьеру артист исполнил около 20 ролей в постановках театра и две — в кино.
Параллельно с актерской деятельностью Гафаров добился признания как эстрадный исполнитель. Он стал известен благодаря ярким выступлениям с башкирскими и татарскими народными композициями, а также популярными песнями.
Талант артиста отмечался государственными наградами: в 1980 году ему было присвоено звание народного артиста Башкирской АССР, в 1984-м — народного артиста РСФСР, а в 1994-м — народного артиста Республики Татарстан. В 2017 году Гафаров удостоился высшей награды Башкирии — ордена Салавата Юлаева, став одним из символов культурного наследия региона.
Фидан Гафаров работал до последних дней.
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