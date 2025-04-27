Губернатор: Число жертв взрыва в порту иранского Бендер-Аббаса выросло до 40

Количество погибших в результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в иранском городе Бендер-Аббас на юге страны возросло до 40. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Ашури.

Число погибших при взрыве в иранском порту Бендер-Аббас возросло до 36

«До настоящего момента 40 человек скончались из-за травм, полученных в результате взрыва», - сказал губернатор.

Ранее член медицинской комиссии парламента Ирана Мохаммад Джамалиан сообщил, что в результате взрыва, который произошел 26 апреля в порту вблизи города Бендер-Аббас на юге страны погибли 36 человек, а пострадал 1241, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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