Путин поздравил командиров с освобождением Курской области ﻿﻿

Президент РФ Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы

Песков сообщил, что Путин поздравил их с победой и выразил благодарность за героическую работу.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы.

В МО РФ также сообщили, что военные РФ проводят разминирование и помогают местным администрациям в восстановлении гражданской инфраструктуры. Потери ВСУ на Курском направлении составили свыше 76 550 военных.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Курская ОбластьРоссия

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