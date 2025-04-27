Путин поздравил командиров с освобождением Курской области
Президент РФ Владимир Путин в связи с завершением операции по освобождению Курской области позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин поздравил их с победой и выразил благодарность за героическую работу.
Накануне в Минобороны РФ заявили, что ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы.
В МО РФ также сообщили, что военные РФ проводят разминирование и помогают местным администрациям в восстановлении гражданской инфраструктуры. Потери ВСУ на Курском направлении составили свыше 76 550 военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru