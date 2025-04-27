МЧС: Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован

Пожарные потушили возгорание в банном комплексе на востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

СМИ: Количество горящих бань на востоке Москвы увеличилось до семи

«Пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за время тушения пожара, авиацией было сброшено 65 тонн воды. Предварительно, пострадавших нет. В МЧС добавили, что причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в элитном банном комплексе «Усадьба банная» загорелись 7 бань на площади 1500 квадратных метров.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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