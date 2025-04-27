МЧС: Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован
27 апреля 202517:39
Пожарные потушили возгорание в банном комплексе на востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
«Пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что за время тушения пожара, авиацией было сброшено 65 тонн воды. Предварительно, пострадавших нет. В МЧС добавили, что причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.
Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в элитном банном комплексе «Усадьба банная» загорелись 7 бань на площади 1500 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru