МЧС: Пожар в банном комплексе на востоке Москвы полностью ликвидирован

«Пожар полностью ликвидирован», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что за время тушения пожара, авиацией было сброшено 65 тонн воды. Предварительно, пострадавших нет. В МЧС добавили, что причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС России.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в элитном банном комплексе «Усадьба банная» загорелись 7 бань на площади 1500 квадратных метров.



