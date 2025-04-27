Лавров: РФ не получала от США предложения по ЗАЭС

«Нет, мы не получали такого предложения», - сказал он.

Лавров уточнил, что если такое предложение все же поступит, то Россия готова разъяснить, что Запорожская АЭС управляется «Росатомом» под наблюдением сотрудников МАГАТЭ, которые непрерывно контролируют ситуацию на станции.

«АЭС в надежных руках» , - заключил министр.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что американский власти считают, что присвоение нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с их последующей передачей под контроль Вашингтона может способствовать урегулированию конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».