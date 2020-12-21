«Путь к гибели, а не спасению». Зюганов о закрытии авиасообщения с Британией
Лидер КПРФ в эфире НСН рассказал о своем отношении к закрытию границ из-за нового штамма COVID-19.
Россия на неделю прерывает авиасообщение с Великобританией, сообщил оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что закрытие границ при коронавирусе – дело абсолютно бессмысленное.
«Есть железное правило – ни один вирус или эпидемия не уйдут, пока 60-70% населения не переболеет или не получит прививки. Потому главное – продумать порядок вакцинации населения, наша медицина подготовила хорошие вакцины, они себя хорошо проявляют», - сказал он.
По мнению лидера КПРФ, в России развалено первичное звено здравоохранения и производственная база, с чем и связаны проблемы с производством российской вакцины от коронавируса. Он считает, что нужно вспомнить советский опыт борьбы с корью, когда болезнь смогли победить на всей планете.
«Тогда мы не закрывались, а все делали, чтобы помочь», - напомнил лидер КПРФ.
По его словам, сейчас многие необоснованно сеют панику и закрывают границы. «Нужно все делать для доступности медобслуживания, чтобы люди смогли вовремя получить поддержку профессионалов. А тут кашлянул не так – давай закрывать, это не спасает положение. Спасает его эффективная борьба с болезнью. В современном мире от болезни не отгородиться. Все равно ветры будут дуть, птицы летать. У вируса нет границ и национально-культурных предпочтений – может жрать кого угодно», - резюмировал Зюганов.
Он также отметил, что не понимает рост партикуляризма в мире на фоне пандемии, ведь можно было бы объединить усилия крупнейших держав для решения этой проблемы, вместо этого же лишь закрывают границы.
«Все врастопырку и давайте отгораживаться. Это путь к гибели, а не к спасению», - уверен он.
Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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