«Путь к гибели, а не спасению». Зюганов о закрытии авиасообщения с Британией

По мнению лидера КПРФ, в России развалено первичное звено здравоохранения и производственная база, с чем и связаны проблемы с производством российской вакцины от коронавируса. Он считает, что нужно вспомнить советский опыт борьбы с корью, когда болезнь смогли победить на всей планете.

«Тогда мы не закрывались, а все делали, чтобы помочь», - напомнил лидер КПРФ.

По его словам, сейчас многие необоснованно сеют панику и закрывают границы. «Нужно все делать для доступности медобслуживания, чтобы люди смогли вовремя получить поддержку профессионалов. А тут кашлянул не так – давай закрывать, это не спасает положение. Спасает его эффективная борьба с болезнью. В современном мире от болезни не отгородиться. Все равно ветры будут дуть, птицы летать. У вируса нет границ и национально-культурных предпочтений – может жрать кого угодно», - резюмировал Зюганов.

Он также отметил, что не понимает рост партикуляризма в мире на фоне пандемии, ведь можно было бы объединить усилия крупнейших держав для решения этой проблемы, вместо этого же лишь закрывают границы.

«Все врастопырку и давайте отгораживаться. Это путь к гибели, а не к спасению», - уверен он.

Более 20 стран приостановили авиасообщение с Великобританией из-за широкого распространения там новой разновидности коронавируса. По данным главы Минздрава Мэтта Хэнкока, мутировавший вид распространяется значительно быстрее, чем COVID-19: он может быть заразнее других штаммов на 70%.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

