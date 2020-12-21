Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса
21 декабря 202014:37
Россия временно прерывает авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Мера принята сроком на неделю.
Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря.
Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, передает RT.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.
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- Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса
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21 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru