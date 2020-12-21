Россия временно прекратила авиасообщение с Великобританией из-за коронавируса

Россия временно прерывает авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Мера принята сроком на неделю.

Ограничения вступают в силу с 0 часов 00 минут 22 декабря.

Ранее в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, передает RT.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН предложил не закрывать границы, а изменить систему контроля въезжающих.

