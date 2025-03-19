«Виртуальная ерунда?»: Адвокат Трунов о втором шаге за словарем традиционных ценностей
Прокуроры и следователи могут плевать на нормы этики, пока за их нарушение нет жестких наказаний, сказал в эфире НСН Игорь Трунов, вспомнив при этом слова Макиавелли.
На основе словаря традиционных ценностей следует создать инструмент наказания для сотрудников правоохранительных органов и судебной системы, заявил в интервью НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Глава Минюста Константин Чуйченко ране заявил, что в России нужно создать правовое регулирование для защиты традиционных духовно-нравственных ценностей от «внешнего разрушительного воздействия». По его словам, право должно быть приведено в соответствие с нравственными ориентирами, кроме того, уже подготовлено описание таких ценностей, которое войдет в соответствующий словарь. Трунов считает, что одного словаря мало.
«Сегодня кодексы профессиональной этики есть во всех правоохранительных органах и в судебной системе. Вопрос, где они работают, а где нет. Если после первого шага создания этого словаря последует еще второй шаг - расширение спектра действенных инструментов в части этических правонарушений в виде квалификационных комиссий для сотрудников МВД, прокуратуры и ФСИН, которые бывают замечены в определенных неэтических поступках - то, конечно, это большое и благое дело. При этом самое жесткое наказание – это лишение права на профессию, допустим, лишение статуса адвоката. Это очень тяжелое наказание за всей видимостью, что "ничего страшного". Человек учился, получил высшее образование, практиковал, получил статус, а потом "бах!" - и лишили профессии, и теперь нужно еще 10 лет, чтобы получить новую профессию. Если после первой серии, систематизации, будет и вторая серия, изготовление на ее основе инструмента влияния – это благостно скажется на работе правоохранительной и судебной системе», - отметил Трунов.
При этом по его словам, Кодекс этики у адвокатов применяется эффективно.
«Есть Кодекс этики адвоката, и это не просто пустой набор норм, а действенный инструмент. У нас были процессы, когда адвокат пришел в бандане, в шортах, и его привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом абсолютно непонятно, почему в отношении адвоката кодекс профессиональной этики действенный инструмент, почему для судьи это действенный инструмент, а для прокурора или следователя это виртуальная ерунда, на которую можно наплевать и позволять себе даже не знать, что этично, а что неэтично. Есть определенный процент людей, которые вне зависимости от того, могут их наказать или не могут, ведут себя этично, но все-таки Макиавелли не случайно сказал, что человек хорошим бывает только вынужденно. Поэтому нужно создавать условия для того, чтобы человек был хорошим и нравственным», - заключил собеседник НСН.
Депутат городской думы Тарусы Евгений Руденко ранее призвал тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии в России. Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал идею Руденко «кринжем», отметив, что это предложение противоречит традиционным ценностям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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