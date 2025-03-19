В Тарусской гордуме открестились от призыва депутата носить мини-юбки

Разгерметизация аэрозольного баллона стала причиной взрыва в квартире жилого дома на севере Москвы

71 человек в прошлом году лишён гражданства РФ в Москве за отказ встать на воинский учет и совершенные преступления

Сотрудники Федеральной таможенной службы пресекли контрабанду 50 кг наркотиков из Турции

В рамках проекта «Москва помогает» собрано более 5 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области

Почти 4,5 млн жителей столицы пользуются различными мерами соцподдержки