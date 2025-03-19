В Тарусской гордуме открестились от призыва депутата носить мини-юбки
Депутаты Тарусской гордумы в Калужской области открестились от призыва коллеги Евгения Руденко к женщинам носить мини-юбки для повышения демографии в России.
Глава города Таруса, председатель гордумы Алексей Калмыков пояснил, что высказывание Руденко носит «сугубо личный характер и не выражает мнения всех депутатов городской думы», передает РИА Новости. Кроме того, поведение парламентария было рассмотрено депутатской комиссией по этике. Члены комиссии рекомендовали Руденко «впредь высказывания личного характера не заявлять от лица всех депутатов».
Ранее депутат гордумы Тарусы Евгений Руденко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» от лица всех городских парламентариев призвал тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни для повышения демографии в России.
Зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал инициативу парламентария «кринжем». По его мнению, такое предложение противоречит традиционным ценностям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru