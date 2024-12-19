«Нужен контроль»: Трунов не поддержал идею Буцкой считать алименты из суммы на карте
Мужчины часто готовы платить алименты на ребенка, но не заинтересованы в том, чтобы бывшая жена тратила деньги на себя, сказал НСН Игорь Трунов.
В России нет механизма, который бы позволил проконтролировать, на что тратятся алименты на ребенка, что способствует росту числа неплательщиков, сообщил в беседе с НСН президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее предложила рассчитывать алименты из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты. По ее словам, к разработке соответствующего законопроекта уже приступили. Трунов заявил, что такое предложение избыточно.
«Предложение немного оторвано от действительности. Если человек нормально платит алименты, то с какого перепуга нужно что-то делать с его карточкой, счетами? Если все нехорошо, то под удар попадают все банковские инструменты, которые у него есть, но это применяется давно. Мужчины могут не платить алименты, поскольку не знают, на что их тратит бывшая супруга. Обидная ситуация в том, что женщина может тратить деньги на себя и поиск нового партнера. Это нормально, она должна красиво выглядеть, чтобы устроить свою жизнь. Однако того, кто платит алименты на ребенка, это сильно задевает», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, депутатам Госдумы стоило бы разработать инициативу для защиты прав алиментщиков.
«Во всем мире есть возможность контроля. К огромному сожалению, у нас пока что этого нет. Возможно потому, что в Госдуме, основное большинство – мужчины. Многие инициативы, которые касаются защиты прав алиментщиков, у нас не проходят. Каждый отец согласен платить на ребенка при минимальной возможности, а вот на бывшую супругу – не очень. Проблема есть, она стара, предложений миллион, толку пока никакого», - заключил он.
Ранее Минюст РФ предложил продлить уплату алиментов на период обучения в высшем учебном заведении в случае, если ребенок, по достижении 18 лет, поступил на очное отделение, передает «Радиоточка НСН».
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