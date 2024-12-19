«Нужен контроль»: Трунов не поддержал идею Буцкой считать алименты из суммы на карте

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ранее предложила рассчитывать алименты из суммы поступлений на карту, а не из зарплаты. По ее словам, к разработке соответствующего законопроекта уже приступили. Трунов заявил, что такое предложение избыточно.

«Предложение немного оторвано от действительности. Если человек нормально платит алименты, то с какого перепуга нужно что-то делать с его карточкой, счетами? Если все нехорошо, то под удар попадают все банковские инструменты, которые у него есть, но это применяется давно. Мужчины могут не платить алименты, поскольку не знают, на что их тратит бывшая супруга. Обидная ситуация в том, что женщина может тратить деньги на себя и поиск нового партнера. Это нормально, она должна красиво выглядеть, чтобы устроить свою жизнь. Однако того, кто платит алименты на ребенка, это сильно задевает», - пояснил он.