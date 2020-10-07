Виновников экологических катастроф предложили сажать в тюрьму
Художник Никас Сафронов в эфире НСН выразил надежду, что Тихий океан быстро самовосстановится после загрязнения на Камчатке.
Специалисты отрабатывают две версии гибели морских животных на Камчатке – техногенные токсины или токсины от цветения микроводорослей, сообщил губернатор полуострова Владимир Солодов. Тем временем, ученые установили, что всего погибло 95 процентов донных обитателей в Авачинской бухте.
В АТОР предположили, что загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме.
В свою очередь, художник Никас Сафронов в беседе с НСН предложил сажал в тюрьму тех, кто загрязняет окружающую среду.
«На мой взгляд, особое влияние на туристов это не окажет, к сожалению. Во-первых, океан обладает уникальной способностью самовосстанавливаться. И уже скоро все, я уверен, нормализуется. Но, конечно, источник загрязнения нужно выявить, в результате которого погибло огромное количество морских обитателей. А в целом, туристы, интересующиеся и увлекающиеся экзотикой, уникальными местами не перестанут их посещать. Возможно, этот негативный фактор, наоборот, еще больше привлечет их внимание. Но всех, кто загрязняет флору и фауну, я бы сажал в тюрьму. Или штрафовал бы на такие суммы, чтобы им неповадно было», – прокомментировал он.
Кроме того, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН сравнил, как к вопросам экологии относятся в России и Японии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- В Петербурге не намерены вводить жесткие ограничения из-за COVID-19
- В Москве впервые с июня за сутки умерли более 40 пациентов с COVID-19
- МИД РФ представит «хронологию закулисных манипуляций» в деле Навального
- Президент Нагорного Карабаха призвал создать антитеррористическую коалицию
- ФАС проверяет информацию о повышении цен на топливо в аэропортах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru