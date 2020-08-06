Билл Гейтс: Последствия экологического кризиса превзойдут вред от пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что последствия экологического кризиса нанесут человечеству более сильный вред, чем пандемия нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Гейста, в ближайшие десятилетия перед людьми возникнет глобальная проблема, вызванная изменением климата. Предприниматель считает, что в перспективе 40 лет смертность от роста температуры на планете станет такой же как сегодня от коронавируса (14 человек на 1 млн населения). А к 2100 году этот показатель вырастет в 5 раз.

Гейтс заявил, что избежать этого можно с помощью значительного снижения количества выбросов парниковых газов в атмосферу. Он призвал заняться ученому сообществу этой проблемой уже сегодня.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияКоронавирусБилл Гейтс
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