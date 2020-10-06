Грымов: плакать можно в театре, в жизни надо крепиться

Юрий Грымов: «Я думаю, что гораздо больше. Потому что опираются эти знания на Москонцерт, на какие-то официальные вещи, а ведь довольно много концертов проходит неофициально, то, что мы называем корпоративами и так далее. Поэтому, конечно, это большой удар по отрасли. И не только по ней. Мы же видим, малый бизнес страдает. Также рекомендовали театрам не допускать к работе актеров свыше 65 лет. Но оговорка есть – если от этого человека зависит вся постановка, то он работать может. Поэтому уважаемые актеры в зрелом возрасте в театрах работают, без них никак. Также хочу похвастаться, мы – в театре «Модерн» – выпустили спектакль «Человек с глазами Моцарта». Приходите, это очень эмоционально. Я считаю, что плакать можно в театре, в жизни надо крепиться», – сказал он в эфире НСН.

