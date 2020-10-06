Грымов: плакать можно в театре, в жизни надо крепиться
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Москве начинает действовать ряд новых ограничений из-за COVID-19
В Москве начинает действовать ряд новых ограничений в связи с ростом заболевших коронавирусом. К примеру, школьникам и пенсионерам ограничат действие социальных карт для проезда. Продажа билетов в театры, кинотеатры и музеи столицы будет переведена в электронный формат. Тем временем, президент России Владимир Путин заявил о готовности к любому развитию ситуации с коронавирусом.
Юрий Грымов: «Лента полна сообщений о коронавирусе. Год такой. Как ни крути, спорт – коронавирус, культура – коронавирус, общественный транспорт – коронавирус. Давайте все-таки беречь друг друга, беречь себя, это, правда, важно. Другого варианта медицина еще не придумала, только вы сами можете себя сберечь», – пожелал слушателям НСН Юрий Грымов.
В России концертная отрасль потеряла 30 млрд рублей
Потери концертной отрасли из-за бушующей пандемии COVID-19 в России оценили более чем в 30 миллиардов рублей. Такую оценку дала глава компании SAV Entertainment Надежда Соловьёва.
Юрий Грымов: «Я думаю, что гораздо больше. Потому что опираются эти знания на Москонцерт, на какие-то официальные вещи, а ведь довольно много концертов проходит неофициально, то, что мы называем корпоративами и так далее. Поэтому, конечно, это большой удар по отрасли. И не только по ней. Мы же видим, малый бизнес страдает. Также рекомендовали театрам не допускать к работе актеров свыше 65 лет. Но оговорка есть – если от этого человека зависит вся постановка, то он работать может. Поэтому уважаемые актеры в зрелом возрасте в театрах работают, без них никак. Также хочу похвастаться, мы – в театре «Модерн» – выпустили спектакль «Человек с глазами Моцарта». Приходите, это очень эмоционально. Я считаю, что плакать можно в театре, в жизни надо крепиться», – сказал он в эфире НСН.
Названо количество погибших морских животных на Камчатке
Ученые заявили о гибели 95 процентов обитателей морского дна в Авачинской бухте на Камчатке. Тем временем, губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты отрабатывают две наиболее вероятные версии гибели морских животных – техногенные токсины или токсины от цветения микроводорослей.
Юрий Грымов: «К сожалению, экология – это самая, наверное, непонятная деятельность в нашей стране. Все живут одним днем, а политики, я считаю, несут прямую ответственность за то, что происходит. Все эти случаи с «Норникелем». Меня всегда удивляет, что все те люди, которые у нас занимаются нефтью, газом и так далее, все в списке Forbes. А когда я бываю в своей любимой Японии, еду, к примеру, мимо металлургического завода, там чистейшие баки, а владельцы предприятий не в списке самых богатых. У нас же какой-то ад возле каждого завода. Вот и делайте выводы», – отметил он в беседе с НСН.
Instagram 10 лет
Приложению Instagram исполнилось 10 лет.
Юрий Грымов: «К нему можно по-разному относиться, вопрос в том, кто на кого подписан. Но в любом случае хорошо, что люди смотрят шире. И, конечно, Instagram принес в нашу жизнь удивительное явление – мы все в своих профилях чистые, пушистые и красивые. Так что у нас в жизни появился второй эстетический стандарт», – подытожил в интервью НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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