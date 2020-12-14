Банки не виноваты. В Совфеде ответили Дерипаске за цены на продукты

«Вообще у Минсельхоза есть несколько программ кредитования, которые снижают процент. Высокий процент будет, если взять кредит, не ознакомившись с разными предложениями. Конечно, низкий процент интереснее для аграрного сектора, но также надо соблюсти интересы и финансового сектора», - отметил он.

Щетинин напомнил, что в условиях ЧС повышение цен на продукты особенно чувствительно.

«Когда происходят сложные социальные процессы, то государство и бизнес должны быть едины в своем желании поддержать население. На социально значимые продукты нужно цены стабилизировать. Речь идет о продуктах массового потребления, это не деликатесы. Как сказал президент, государство готово поддержать в том числе и производителей. Любое повышение цен должно быть обоснованно с учетом того, что происходит в стране и мире», - подчеркнул он.

Сенатор также оценил, насколько выгодно заниматься фермерством в России.

«За последнее время фермерское движение значительно расширилось и укрепилось. Фермеры заняли достойное место в аграрном производстве. Для дальнейшего развития должно быть отлажено взаимодействие фермерских хозяйств с крупными компаниями. Фермерам нужно давать заказы, чтобы они имели гарантированный сбыт. А вообще у нас есть Ассоциация, которая тесно взаимодействует с фермерскими хозяйствами и федеральным правительством. Так что сегодня интересы фермеров защищаются активно, динамично и с разных сторон», - заключил он.

Ранее стало известно, что в России могут заморозить цены на продукты на три месяца. Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что такие действия правительства могут лишь дать сверхприбыль корпорациям, а не решить проблему.

