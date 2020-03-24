Путин посетил строительство больницы в Новой Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил строительство больницы в посёлке Коммунарка в Новой Москве, возводимой в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что перед этим в своей резиденции в Ново-Огареве Путин провел совещание по теме борьбы с распространением инфекции. Во встрече участвовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Ранее московский градоначальник рассказал, что за две недели строительства в Коммунарке выполнено 40% объема работ. На стройке трудятся 5 тысяч человек круглосуточно. Через три недели больница должна быть уже введена в эксплуатацию.

