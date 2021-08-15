Вильфанд выступил за улучшение системы прогнозов погоды
Прогнозирование погоды, а также опасных погодных явлений в краткосрочном и долгосрочном периодах требует принятия государственной программы развития, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, необходимо развивать научную систему. Синоптик выступил за развитие прогностических систем разного масштаба. Как считает Вильфанд, через два года морально устареет суперкомпьютер, а научные эксперименты уже невозможно будет ставить.
Эксперт подчеркнул, что отдельные вводимые мощности и наблюдательные сети не решают проблему в целом, необходима отработка прогностических моделей.
Глава Гидрометцентра также напомнил, что прогнозы погоды, сделанные ранее, позволили жителям и руководству регионов юга России минимизировать ущерб, произведенный непогодой в среду 11 августа. Он отметил, что в противном случае катаклизмы бы вызвали больше количество жертв.
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