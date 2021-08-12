Вильфанд рассказал об аномальном тепле на большей территории России
В большинстве регионов России до конца рабочей недели прогнозируются температуры на 7-10 градусов выше нормы. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Аномально высокая температура воздуха будет в Архангельской, Мурманской и Вологодской областях, в республике Коми. Там воздух прогреется до плюс 24-29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры - до плюс 20-ти (норма — всего 13 градусов).
Жарко будет на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области), где столбики термометров поднимутся до плюс 30-35 градусов, в Воронежской области - до 37 градусов.
Также высокая температура ждет жителей Рязанской области — до 35 градусов, Ивановской — до 28 градусов. Превышение многолетних значений на 7-10 градусов ожидается в Приволжском федеральном округе. На юге региона — до 34-39 градусов, на севере — 27-35 градусов.
По словам Вильфанда, в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии прогнозируется 39-41 градусов тепла, что тоже выше климатической нормы.
В Северо-Кавказском федеральном округе воздух будет прогреваться до 37-39 градусов.
Также теплее, чем обычно будет в Тыве и на Таймыре – до 15-18 градусов, в также на Дальнем Востоке - 29-32 градусов тепла. Синоптик отметил, что такая погода не будет способствовать тушению лесных пожаров в этих регионах, в частности в Якутии.
Между тем, жителям Москвы на этой неделе синоптики пообещали «прощальный поцелуй» лета. По их данным, на столицу надвигается холодный фронт.
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