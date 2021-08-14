Метеорологи предупредили об опасной погоде в южных регионах России

Вильфанд напомнил, что самые сильные осадки накроют Крым, где ожидаются "небывалые дожди" и прогнозируется более 50 мм осадков. Кроме того, в Краснодарском крае могут сформироваться смерчи.

"Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления... Небывалые дожди, причем они будут с грозами, крупным градом, шквалом ветра до 25 м/с. В Краснодарском крае будет опасность формирования смерчей над морем", - цитирует ученого ТАСС.

Сильные и опасные дожди также накроют Эвенкийский район Красноярского края. А в Саратовской области метеорологи ожидают сильные ливни, грозы, ветер и крупный град, который является самым опасным из перечисленных явлений. Вильфанд напомнил, что град несет непосредственную угрозу жизни людей.

Глава Гидрометцентра также напомнил, что прогнозы погоды, сделанные ранее, позволили жителям и руководству регионов юга России минимизировать ущерб, произведенный непогодой в среду 11 августа. Он отметил, что в противном случае катаклизмы бы вызвали больше количество жертв.

