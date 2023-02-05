Вильфанд: В Москве похолодает в начале следующей недели

В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится до климатической нормы февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в самые холодные дни

По его словам, днем 6 февраля будет минус 3-5 градусов, в ночь на вторник – минус 7-12. Такой температурный фон близок к многолетним значениям, хотя это заметное понижение температуры по сравнению с погодой на прошлой неделе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН предупредил о похолодании в Москве и Подмосковье. По словам метеоролога, к понедельнику, 6 февраля температура воздуха ночью понизится до минус восьми градусов.

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ТЕГИ:Роман ВильфандПогода В Москве
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