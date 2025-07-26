Московская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и больше 60 млн рублей

Аферисты сообщили своей жертве, что в ее доме будут менять домофон, и уговорили назвать код, полученный через SMS, якобы для того, чтобы получить новые ключи.

Впоследствии с потерпевшей связался лжесотрудник Роскомнадзора и заявил, что персональные данные женщины похищены и что якобы были оформлены доверенности от ее имени и от имени ее мужа. Мошенник предложил сохранить сбережения, следуя его указаниям.

Всего пенсионерка перечислила злоумышленникам через курьеров $200 тысяч, 20 тысяч евро, 4 млн рублей и пять килограммов золота.

Ранее вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что жертвы телефонных мошенников равномерно распределяются по возрасту, образованию и регионам проживания.

