Московская пенсионерка отдала мошенникам 5 килограммов золота и больше 60 млн рублей

Московская пенсионерка перечислила мошенникам, представившимся сотрудниками сервисной службы, свыше 63,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Число мошеннических сайтов в рунете утроилось в начале лета 2025 года

Аферисты сообщили своей жертве, что в ее доме будут менять домофон, и уговорили назвать код, полученный через SMS, якобы для того, чтобы получить новые ключи.

Впоследствии с потерпевшей связался лжесотрудник Роскомнадзора и заявил, что персональные данные женщины похищены и что якобы были оформлены доверенности от ее имени и от имени ее мужа. Мошенник предложил сохранить сбережения, следуя его указаниям.

Всего пенсионерка перечислила злоумышленникам через курьеров $200 тысяч, 20 тысяч евро, 4 млн рублей и пять килограммов золота.

Ранее вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь заявил, что жертвы телефонных мошенников равномерно распределяются по возрасту, образованию и регионам проживания.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Eibner
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