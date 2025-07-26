Литва перечислит Украине 30 млн евро на вооружение
Литва перечислит Украине 30 млн евро на закупку зенитных ракетных комплексов Patriot производства США. Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, сообщает эстонское агентство BNS.
Соответствующее заявление Шакалене сделала по итогам глав Минобороны стран Балтии с коллегой из США Питом Хегсетом.
«Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа», — подчеркнула литовский министр.
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас заявил, что Литва завершила модернизацию военной инфраструктуры и готова разместить на своей территории дополнительные подразделения вооруженных сил США и других стран НАТО.
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