Лидер «Крематория» расширил рамки русского рока на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Выступление «Крематория» расширило горизонты русского рока, а фестивальная культура испытывает небывалый подъем, заявили Армен Григорян и Николай Коршунов в пресс-центре НСН.
Лидер и вокалист «Крематория» Армен Григорян заявил в пресс-центре НСН, что остался доволен выступлением на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ», несмотря на раннее для рок-концерта время.
Фестиваль проходит в эти дни в кинопарке «Москино». Он продлится два дня, за это время на нем выступят 20 рок-групп, артистов и киноактеров, имеющих свои музыкальные коллективы. Первый день фестиваля начался в полдень 26 июля выступления оркестра «Глобалис», одной из визитных карточек которого является симфоническое исполнение рок-хитов. В 13:00 на сцене появилась группа «Крематорий». Григорян отметил, что коллектив впервые сыграл в это время.
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«У нас первый в жизни утренник, мы никогда не играли так рано. Для нас это был концерт, на котором мы пытались исполнить песни в таком пионерском стиле, которые не входят в рамки русского рока. Мы раздвинули их, а потом показали дневную экскурсию по "Крематорию". У нас получилось взаимодействие с ранней публикой», — подчеркнул солист.
На фестивале группа «Крематорий» исполнила кавер на Black Sabbath в память об Оззи Озборне.
Бас-гитарист Николай Коршунов отметил отличную атмосферу и порадовался тому, что музыкальных фестивалей становится все больше.
«Фестиваль просто шикарный. Очень здорово, что наш президент недавно поставил задачу, что деятели культуры должны развивать внутренний туризм. Фестивальная тема в России, которая сейчас происходит, она способствует этому. Раньше было два-три мероприятия по всей России и что-то на периферии без громких имен, по крайней мере, я так это помню. Сейчас почти у любого региона, области и края есть свой собственный крутой фест, это очень здорово», — заключил он.
Ранее дирижер оркестра «Глобалис» признался в эфире НСН в желании побеседовать с Паганини.
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