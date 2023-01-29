Вильфанд рассказал о погоде в Москве в самые холодные дни

Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, ожидается на 5-6 градусов выше нормы. «Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми», - заявил синоптик.

Днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля — от -3 до +2 градусов.

Воздушные массы с Атлантики обеспечат жителям Московского региона комфортную, умеренно-теплую погоду в конце января и первых числах февраля. Об этом ранее в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Погода В МосквеРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры