Вильфанд рассказал о погоде в Москве в самые холодные дни
Традиционно самые холодные дни зимы в Москве - 31 января и 1 февраля - в этом году будут очень тёплыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, ожидается на 5-6 градусов выше нормы. «Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истекшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми», - заявил синоптик.
Днем 31 января ожидается от -2 до 0 градусов, днем 1 февраля — от -3 до +2 градусов.
Воздушные массы с Атлантики обеспечат жителям Московского региона комфортную, умеренно-теплую погоду в конце января и первых числах февраля. Об этом ранее в эфире НСН рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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