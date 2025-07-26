СМИ: Мигранты напали на полицейских в Нефтеюганске
Группа мигрантов напали на приехавших на вызов сотрудников полиции в Нефтеюганске (ХМАО). Об этом сообщил Telegram-канал 112.
Отмечается, что между иностранными гражданами и сотрудниками ППС сначала возникла словесная перепалка, в ходе которой один из мигрантов стал толкать правоохранителя и кричать, а второй злоумышленник ударил со спины сотрудника полиции.
Мигранты были задержаны, против них было возбуждено уголовное дело в отношении представителей власти.
Ранее суд приговорил троих граждан Узбекистана, которые совершили насильственные действия над журналисткой «Матч ТВ», к 9 и 4 годам колонии общего режима.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru