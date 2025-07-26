СМИ: Мигранты напали на полицейских в Нефтеюганске

Отмечается, что между иностранными гражданами и сотрудниками ППС сначала возникла словесная перепалка, в ходе которой один из мигрантов стал толкать правоохранителя и кричать, а второй злоумышленник ударил со спины сотрудника полиции.

Мигранты были задержаны, против них было возбуждено уголовное дело в отношении представителей власти.

Ранее суд приговорил троих граждан Узбекистана, которые совершили насильственные действия над журналисткой «Матч ТВ», к 9 и 4 годам колонии общего режима.

