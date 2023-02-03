«Возвращение зимы»: В Москве на выходных похолодание сменит слякоть и оттепель
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире НСН заявил, что на следующей неделе похолодание в столичном регионе продолжится.
После длительного периода со слякотью и оттепелями в столичном регионе немного похолодает, к понедельнику ночная температура дойдет до восьми градусов ниже нуля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН.
«Если говорить о погоде предстоящих выходных в центральной части европейской России в целом и в столичном регионе в частности, можно назвать это возвращением зимы. После довольно длительного периода со слякотью и оттепелями в столичном регионе немного похолодает. За погоду в выходные будет отвечать циклон малоподвижный, неактивный, который медленно кружит над северо-западом нашей страны», - сказал Леус.
Собеседник НСН также отметил, что на следующей неделе похолодание продолжится, в ближайшие дни ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега.
«В субботу и воскресенье сохранится облачная погода, время от времени будет идти небольшой снег, но какого-то существенного увеличения высоты снежного покрова не ожидается. Ближайшей ночью в Москве минус 2-4 градуса, в дневные часы минус 1-3, в ночь на воскресенье 3-5 градусов мороза. Ветер в выходные ожидается несильный до семи метров в секунду, а атмосферное давление будет постепенно повышаться, в субботу оно слегка превысит норму. В понедельник похолодание продолжится, в ночные часы температура опустится до 6-8 градусов ниже нуля, днем будет 3-5 градусов ниже нуля. Снег будет небольшим и пройдет лишь местами», - рассказал синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в первые дни февраля в Москве ожидается пасмурная погода и снегопад.
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