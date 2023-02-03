«Возвращение зимы»: В Москве на выходных похолодание сменит слякоть и оттепель

После длительного периода со слякотью и оттепелями в столичном регионе немного похолодает, к понедельнику ночная температура дойдет до восьми градусов ниже нуля, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН.

«Если говорить о погоде предстоящих выходных в центральной части европейской России в целом и в столичном регионе в частности, можно назвать это возвращением зимы. После довольно длительного периода со слякотью и оттепелями в столичном регионе немного похолодает. За погоду в выходные будет отвечать циклон малоподвижный, неактивный, который медленно кружит над северо-западом нашей страны», - сказал Леус.



Собеседник НСН также отметил, что на следующей неделе похолодание продолжится, в ближайшие дни ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега.