Дирижер оркестра «Глобалис» признался в желании побеседовать с Паганини
Леонид Бутинский (на фото - слева) также рассказал НСН, с кем из современников хотел бы выступить на одной сцене.
Дирижер выступившего на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» оркестра «Глобалис» Леонид Бутинский в пресс-центре НСН признался, что как скрипач хотел бы выведать секрет игры у знаменитого итальянского виртуоза Никколо Паганини, творившего в начале XIX века.
«Если речь идет про историческую личность, то я бы, конечно, поужинал с Паганини, ведь мы с Петром (Петр Герасимов, он же продюсер оркестра. - Прим. НСН) скрипачи. Я бы не отказал себе в удовольствии задать вопрос великому Никколо о его секрете игры. С возрастом вопросов, на которые хочется получить ответы, все меньше. Каждый человек для себя сам должен найти ответ на извечные вопросы по типу «как жить?», «что делать?» и так далее. В соответствии с тем, какой ответ человек хотел бы услышать, уже и надо жить дальше», - отметил Бутинский.
Визитная карточка оркестра «Глобалис» - исполнение рок-хитов. Бутинский рассказал НСН, с какими современными отечественными рокерами хотел бы выступить на одной сцене.
«Мы не выступали с группой «Алиса», с «Мельницей», с тем же «Биртман». Мне его песни очень нравятся. Мы - хулиганы во фраках, а они - с гитарами. Огромное количество музыки хорошей, которую можно сыграть. Возможно, мы кого-то не знаем, а они хотят с нами выступить. Мы всегда открыты для сотрудничества», - заключил он.
Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходит в столичном кинопарке «Москино» 26 и 27 июля. За два дня на площадках «Москино» выступят 20 музыкальных коллективов и исполнителей, в том числе Найк Борзов, «Гудтаймс», RADIO TAPOK, «Чайф», Гоша Куценко, «Анимация», «Пилот», Сергей Шнуров и группа «Ленинград».
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