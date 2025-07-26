Дирижер оркестра «Глобалис» признался в желании побеседовать с Паганини

«Если речь идет про историческую личность, то я бы, конечно, поужинал с Паганини, ведь мы с Петром (Петр Герасимов, он же продюсер оркестра. - Прим. НСН) скрипачи. Я бы не отказал себе в удовольствии задать вопрос великому Никколо о его секрете игры. С возрастом вопросов, на которые хочется получить ответы, все меньше. Каждый человек для себя сам должен найти ответ на извечные вопросы по типу «как жить?», «что делать?» и так далее. В соответствии с тем, какой ответ человек хотел бы услышать, уже и надо жить дальше», - отметил Бутинский.

Визитная карточка оркестра «Глобалис» - исполнение рок-хитов. Бутинский рассказал НСН, с какими современными отечественными рокерами хотел бы выступить на одной сцене.