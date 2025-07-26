СМИ: Основателя сервиса доставки обвинили в спонсировании ФБК
Суд в Санкт-Петербурге арестовал до 15 сентября основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса. Его обвиняют в спонсировании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России). Об этом сообщило издание «Фонтанка».
За финансирование экстремистской деятельности Кунису грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Следствие полагает, что со счета Куниса в фонд было перечислено 3500 рублей в феврале 2022 года, когда решение суда о ликвидации организации уже вступило в силу, однако фонд собирал донаты на территории России через платежную систему Stripe до марта 2022 года.
Куниса удалось вычислить по идентификационному номеру продавца при расчетах платежными картами.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что при попытке оплатить обучение в Йельском университете (был признан нежелательной организацией на территории России) российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сделал невероятное»: Лидер группы «Крематорий» о наследии Осборна
- СМИ: Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
- «Урбан налажен»: Вокалист группы Casual восхитился атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
- СМИ: Основателя сервиса доставки обвинили в спонсировании ФБК
- СМИ: Неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге
- Туск заявил о возможной войне с Россией в 2027 году
- Лидер «Крематория» расширил рамки русского рока на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- «Экзотика для москвичей»: В отрасли оценили перспективы туров в КНДР
- СМИ: Мигранты напали на полицейских в Нефтеюганске
- Дирижер оркестра «Глобалис» признался в желании побеседовать с Паганини
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru