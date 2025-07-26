СМИ: Основателя сервиса доставки обвинили в спонсировании ФБК

За финансирование экстремистской деятельности Кунису грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Следствие полагает, что со счета Куниса в фонд было перечислено 3500 рублей в феврале 2022 года, когда решение суда о ликвидации организации уже вступило в силу, однако фонд собирал донаты на территории России через платежную систему Stripe до марта 2022 года.

Куниса удалось вычислить по идентификационному номеру продавца при расчетах платежными картами.

Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что при попытке оплатить обучение в Йельском университете (был признан нежелательной организацией на территории России) российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

