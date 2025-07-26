Туск заявил о возможной войне с Россией в 2027 году
Североатлантический альянс опасается вооруженного конфликта России с Евросоюзом, который якобы может начаться в 2027 году. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Вместе с тем Россия неоднократно уверяла, что не намерена воевать со странами НАТО. Так, российский лидер Владимир Путин отмечал, что руководство стран Запада постоянно пугают население мнимой угрозой со стороны России, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».
«Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — заявил польский премьер, не приведя никаких доказательств.
Ранее страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Сделал невероятное»: Лидер группы «Крематорий» о наследии Осборна
- СМИ: Японские ученые впервые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна
- «Урбан налажен»: Вокалист группы Casual восхитился атмосферой фестиваля «НАШИ в ГОРОДЕ»
- СМИ: Основателя сервиса доставки обвинили в спонсировании ФБК
- СМИ: Неизвестные избили участника СВО в Санкт-Петербурге
- Туск заявил о возможной войне с Россией в 2027 году
- Лидер «Крематория» расширил рамки русского рока на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- «Экзотика для москвичей»: В отрасли оценили перспективы туров в КНДР
- СМИ: Мигранты напали на полицейских в Нефтеюганске
- Дирижер оркестра «Глобалис» признался в желании побеседовать с Паганини
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru