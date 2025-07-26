Туск заявил о возможной войне с Россией в 2027 году

Североатлантический альянс опасается вооруженного конфликта России с Евросоюзом, который якобы может начаться в 2027 году. Об этом в соцсети X заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности России»

Вместе с тем Россия неоднократно уверяла, что не намерена воевать со странами НАТО. Так, российский лидер Владимир Путин отмечал, что руководство стран Запада постоянно пугают население мнимой угрозой со стороны России, но «умные люди прекрасно понимают, что это фейк».

«Сегодня главнокомандующий сил НАТО в Европе и главнокомандующий американских сил в Европе генерал Алексис Гринкевич в беседе со мною подтвердил американские экспертизы… что Россия будет готова к конфронтации с Европой, а значит и с нами уже в 2027 году», — заявил польский премьер, не приведя никаких доказательств.

Ранее страны Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций в отношении России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПолитикаРоссияНАТОПольшаДональд Туск

Горячие новости

Все новости

партнеры